Co udělá mléko v čaji

Ad Vesmír 96, 480, 2017/9

Článkem jste určitě potěšil většinu „kafařů“. Platí něco z uvedeného textu i pro pití čaje (černého i zeleného)? I ten se někdy pije s mlékem či jinými přísadami.

Jiří Koníř, Přerov-Čekyně

Odpověď autora: Mléko se někdy používá k odstranění či zjemnění svíravé chuti čajů, zvláště některých indických, ale vlastně jakýchkoliv silných čajových nálevů.

Čaj, především zelený, obsahuje látky, které se mohou přímo oxidovat, a tím chrání tělo před volnými radikály („antioxidanty“), jež napadnou raději tyto v čaji nabízené oxidační substráty. Čaj, hlavně ten zelený, je tedy sám antioxidační. Současně jsou v čaji obsaženy látky, jež povzbudí samotné tělo, především játra, aby se zvýšila vnitřní přirozená ochrana před volnými radikály.

Mléko podle některých prací naváže část látek přítomných v čaji a schopných oxidace, ale nemění jeho schopnost podporovat oxidační ochranu v těle. Je to tedy podobné jako u kávy (také hlavně té zelené), ale jsou i rozdíly.1)

Čaj brání průjmům, ale u zdravých někdy vede k zácpě. Pak je namístě sáhnout po mléku, abychom neměli zácpy a užili si chuťovými pohárky vjem, který mléčné tuky zjemňují. Zácpy jsou totiž podezřelé ze zvýšení rizika kolorektálních karcinomů. I když to někteří badatelé rozporují,2) městnáním stolice snadněji vznikají – za přispění bakterií – sekundární žlučové kyseliny, které jsou již od poloviny 20. století podezírány z vlivu na vznik rakoviny tlustého střeva.

František Vyskočil, Fyziologický ústav AV ČR a PřF UK

Poznámky

1) Hana Ajouz et al., World J. Surg. Oncol. 2014, DOI: 10.1186/1477-7819-12-164; Reddy V. C. et al., Annals of Nutrition and Metabolism 2005, DOI: 10.1159/000087071

2) Power A. M. et al., Am. J. Gastroenterol. 2013, DOI: 10.1038/ajg.2013.52.