„1000“ huseníčků přečteno

| 6. 11. 2017

Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana) je nejpoužívanější laboratorní modelová rostlina. Jedním z důvodů její obliby je relativně malý genom, který byl u ekotypu Columbia-0 přečten již v roce 2000 (ve stejném roce jako genom lidský) a je vhodný pro genetické experimenty. Před několika lety vznikla iniciativa „1001 genomes“ (http://1001genomes.org), jejímž cílem bylo kromě jiného osekvenování co nejvyššího počtu ekotypů huseníčku vyskytujícího se v různých částech světa. Jednou z motivací bylo vytvořit co nejširší platformu pro nástroj, který umožňuje studovat vztahy mezi různými genotypy a jejich fenotypovými projevy, tzv. GWAS (Genome Wide Associated Study; http:// www.gwascentral.org). Jen velmi málo biologických systémů v sobě skrývá tak vysoký potenciál pro takové genetické studie jako právě huseníček. V loňském roce iniciativa „1001 genomes“ publikovala práci, v níž uvádí osekvenování 1135 genomů různých ekotypů huseníčku. Někteří vědci neskrývají nadšení z toho, co může GWAS ve spojení se stále větším množstvím dostupných genetických informací o různých ekotypech přinést. Relativně blízká budoucnost ukáže, zda je toto nadšení oprávněné, či nikoliv. Co ale můžeme s jistotou říci, že výsledky tohoto projektu upevňují místo huseníčku mezi elitou organismů, co se genetické prostudovanosti týče.

