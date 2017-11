Vítězné plísně

| 6. 11. 2017

Film Who’s who in Mycology (Kdo je kdo v mykologii), inspirovaný mykologií, letos zabodoval ve 44. ročníku Studentského Oskara. Marie Dvořáková, absolventka žurnalistiky na Univerzitě Karlově i režie na FAMU a Tisch School of the Arts na Newyorské univerzitě, požádala o spolupráci na filmu i přírodovědce Petra Jana Juračku, který s mikrobiology z Akademie věd ČR obstaral časosběrné snímky plísní (Aspergillus clavatus, Penicillium, Zygomycetes). Vypěstované plísně se pomocí počítačové grafiky mapovaly na zdi bytu a na herečku.

Ocenění, které se tvůrcům dostalo, je teprve druhé od roku 1989, kdy uspěl film Ropáci Jana Svěráka.

