Elegantné korzetky po prvýkrát vo fosílnom zázname

| 6. 11. 2017

Korzetky (Loricifera) tvoria obskúrny kmeň drobných morských živočíchov, ktorý sa dočkal objavenia až v roku 1983 a donedávna bol známy len na základe recentných foriem. Spolu s článkonožcami, hlístovcami a niekoľkými ďalšími skupinami tvoria veľký nadkmeň prvoústych živočíchov Ecdysozoa, ktorých spoločným znakom je ekdysis, teda zvliekanie. Svoje pomenovanie dostali podľa loriky – schránky, ktorá pokrýva a chráni ich telo. Sú majstrami miniaturizácie – napriek malej veľkosti (100–400 µm) a obmedzenému množstvu buniek (~10 000) majú vytvorenú tráviacu, vylučovaciu, nervovú i pohybovú sústavu a sú oddeleného pohlavia. Zvláštnosťou korzetiek je aj to, že sú jedinými známymi metazoanmi (mnohobunkovými živočíchmi), medzi ktorými by sme našli druhy žijúce v úplne anoxických podmienkach. Dokážu to preto, lebo namiesto „klasických“ mitochondrií majú špeciálne bunkové organely zvané hydrogenozómy (BMC Biol. 8, 30–39, 2010). Korzetky sú len jednou z mnohých skupín organizmov, ktoré tvoria tzv. meiofaunu – spoločenstvo živočíchov obývajúcich priestor medzi zrnkami piesku na oceánskom dne. Hoci má meiofauna v morských ekosystémoch obrovský význam, akékoľvek fosílie jej zástupcov sú mimoriadne vzácne. Britským vedcom sa však nedávno podaril husársky kúsok – pri podrobnej analýze veľkého množstva kambrických ílovcov z kanadského súvrstvia Deadwood narazili na asi stovku mikrofosílií, ktoré sa napriek vekovému rozdielu 490 miliónov rokov nápadne podobali na dnešné korzetky. Fosílneho tvora pomenovali Eolorica deadwoodensis a je prvým nepochybným fosílnym reprezentantom tejto skupiny. Objav vrhá nové svetlo na evolúciu živočíchov počas kambrickej explózie, ako aj na vytvorenie významného prvku oceánskeho bentosu – meiofauny. Vyzerá to tak, že existencia korzetiek i meiofauny siaha do omnoho hlbšej geologickej histórie a ich pôvod treba hľadať až v sedimentoch prekambrického veku.

Harvey T. H. P., Butterfield N. J., Nat. Ecol. & Evol. 1, 0022, 2017, DOI: 10.1038/s41559-016-0022