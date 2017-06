U hlí je důležitá surovina. Skrývá se v něm energie, jež lidstvu pomohla k nebývalému rozvoji civilizace, ale rovněž překvapivě podrobné informace o světě, který zanikl dávno před tím, než po Zemi začal chodit první člověk. Uhlí je ale fascinující i z mnoha dalších důvodů, pro něž jsme se rozhodli věnovat mu hlavní téma červnového Vesmíru.

Nejprve vás zavedeme do Pompejí. Ne těch známých pozůstatků starověkého města pod italským Vesuvem, ale do míst, kde před více než 300 miliony let rostl hustý prales, který pod svým popelem pohřbila vzdálená sopka. Do fascinujícího světa uhelných Pompejí z našeho území nás zavede článek Katastrofa zrodila unikát

Jaká budoucnost čeká české uhlí? Nastane skutečně konec těžby a kdy? Autor článku Uhlí na rozcestí soudí, že by se tak mohlo stát někdy kolem roku 2070. Důvody, jež ho k tomu vedou, souvisejí se současným trendem útlumu těžby uhlí.

Když těžba skončí, co pak s měsíční krajinou, jež zůstane? Zpravidla bývá odpovědí rekultivace. To slovo však může znamenat i kontroverzní reakce. Proč? Čtěte esej Krajinu mění těžba, devastuje rekultivace.

Česko není v evropském kontextu jedinou zemí, která tlumí svůj uhelný těžební průmysl. Co vzaly a daly Evropě útlumy těžby v dalších regionech, to shrnuje text Kde se tlumí, tam se stárne.

Málokdy si uvědomujeme, jak důležitou surovinou v lidské historii bylo uhlí. Zprvu samozřejmě dřevěné. Jeho výroba umožnila prvotní rozvoj metalurgie a nástup doby měděné, bronzové, železné, atd. Uměním pálení uhlí se zabývali a dodnes zabývají uhlíři. V jejich povolání však došlo ke změně z vážených řemeslníků v podezřelé obyvatele lesů. Mimořádně zajímavý text Vážení ďáblovi pacholci vás touto historií provede.

Jak se pod mikroskopem uhlí mění na pravěký herbář plný života, a co z toho plyne, zjistíte v článku Není uhlí jako uhlí.

Proč Angličan nevozí uhlí do Newcastlu? Kde bylo uhlí drahokamem a kde cihlou? Nad zakořeněním uhlí v našem jazyce se zamýšlí hravý text Dejte mi dvě uhlí.

Titulním článkem celého tématu uhlí je text, v němž řešíme jednu zásadní otázku, související se současnými moderními trendy v energetice: Je spalování dřeva v elektrárnách opravdu rozumným řešením? Více v textu Dřevem místo uhlím.

Titulní snímek: Uhlí je pro lidstvo už tisíce let mimořádně důležitá surovina. Snímek: Volné dílo, CC0