Komerční prezentace

Největší dron ve střední Evropě v akci, výlet do vesmíru v multimediální show, exkurze do jaderného reaktoru díky virtuální realitě, Klamárium plné optických klamů či návštěva středověkého Pražského hradu prostřednictvím detailních animací. To jsou jen střípky z programu Veletrhu vědy, největší populárně naučné akce v ČR, která se uskuteční od 8. do 10. června 2017 na pražském výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech.

Veletrh vědy, který je již třetím rokem pořádán Akademií věd ČR, se i letos bude zabývat vědou ve všech jejích podobách a nabídne svým návštěvníkům to nejzajímavější od osmdesáti vystavovatelů ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Vstup na akci je zdarma. Více na www.veletrhvedy.cz.

Veletrh vědy však není pouze o zábavě. Nabídne také kariérní zónu s informacemi o pracovním uplatnění absolventů, zónu pro pedagogy, setkání s vědci, workshopy či přednášky. Letošní novinkou budou panelové diskuse na témata současné společnosti a špičkového výzkumu s moderátorem Václavem Moravcem a předními odborníky české vědy.

Návštěvníky čeká nová multimediální show s průvodci Pavlem Suchanem z Astronomického ústavu AV ČR a hercem Pavlem Liškou, která je přenese do vesmíru. Unikátní expozice virtuální reality Akademie věd ČR umožní exkurzi do jaderného reaktoru a nechá nahlédnout do tajů botaniky či astronomie. Veletrh také zprostředkuje setkání s roboty nové generace, kteří rozumí lidské řeči. Mnoho zajímavostí představí dalších třicet špičkových pracovišť AV ČR.

Na Veletrhu vědy najde zábavu každý, koho baví objevovat nejnovější technické novinky, poznávat zákonitosti fungování přírody i lidské společnosti, kdo hledá svou vysokou školu či uplatnění jako absolvent nebo by chtěl podebatovat se špičkovými odborníky o jejich každodenní práci. Na své si přijdou i ti nejmenší v koutku Veselé vědy.

Veletrh vědy se uskuteční od 8. do 10. června 2017 na pražském výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech.