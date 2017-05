A ni ve stáří není pozdě. „Téměř všichni naši klienti bez ohledu na věk dosáhnou při tréninku úspěchů, nad nimiž žasnou oni sami i jejich okolí,“ říká Dana Steinová, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.

Podstatně důležitější než ono „žasnutí“ je podle Dany Steinové fakt, že se dotyčným zvýší sebevědomí. Česká verze trénování paměti právě na tento aspekt velmi důsledně dbá, a právě proto se stala celosvětově vyhledávanou – Dana Steinová učila trénovat paměť ve Spojených státech i řadě evropských či exotických zemí. V době našeho rozhovoru se chystala na Mauricius.

Byť se zaměřuje především na seniory, metoda je učena i zájemcům všeho věku.

Česká škola trénování paměti je vyhledávaná i v zahraničí. V čem je tak unikátní? „Základ je všude stejný. Vychází z mnemotechnických pomůcek, za něž vděčíme starým Řekům. Ti ale netušili, čeho všeho lze jejich prostřednictvím dosáhnout, jaký to bude přínos v době o tolik pozdější,“ vysvětluje Dana Steinová. „My ale víc než kdekoli jinde důsledně trváme na motivujícím, povzbuzujícím, pozitivním přístupu trenérů. Na posilování sebevědomí klientů, což jim snáze otevírá cestu k dobrým výsledkům a zpětně zase zvyšuje sebevědomí, posiluje pocit vlastní důstojnosti, soběstačnosti. A úspěchy většinou s překvapením přijímá i jejich okolí, pohlíží na seniory s větším respektem, obdivuje, co všechno si lidé, které považovali za odepsané, dokážou zapamatovat.“

Dana Steinová rovněž obecně nedoporučuje trenérům, aby se snažili před tréninkem klienty diagnostikovat, i kdyby k tomu byli profesně vyškoleni (jsou to zejména psychologové nebo psychiatři). Zkušenost totiž říká, že právě znalost diagnózy by mohla být v tréninku limitujícím faktorem. „Buďte proto víc iracionální a budete překvapeni, že klient má mnohdy na víc, než byste z odborného hlediska očekávali, radím stávajícím i budoucím kolegům. Jinak řečeno, kdyby trenér nabyl přesvědčení, že se dotyčný propadá do nezadržitelné demence, nebyl by on ani klient schopen dosáhnout optimálních výsledků.“

Co všechno se lze naučit

S pomocí paměťových technik si lze zapamatovat poměrně snadno a bez velké námahy i to, co leckdo považuje za nezapamatovatelné. A to u lidí různého věku, inteligence, jiných typů schopností a handicapů.

„Bohužel málokdo ví, že již dříve, než se skutečné problémy s pamětí projeví, si můžeme, řekněme, vytvářet jakési podhoubí. Třeba ve třiceti. Proto stále opakuji, jak je trénink důležitý.“

Účastníci kurzů si sami určují témata, která je zajímají. Dobrodružstvím pro ně je výmýšlení kombinace různých mnemotechnik, která vede ke kýženému cíli.

Jedním z přání klientů byla aktualizace politické mapy světa, která se tolik změnila od doby, kdy mnozí z nás chodili do školy. Vzhledem k tomu, že mozek si dobře pamatuje příběhy, všechny státy Evropy se dají snadno zapamatovat pomocí následujícího příběhu, ve kterém sledujeme i geografickou polohu, jen ostrovy jsme nechali na konec. Rovněž jsme museli udělat malou úpravu v tom, že jsme si přidali Kypr, vzhledem k tomu, že je součástí EU a vyřadili naopak Turecko, které se převážně rozkládá v Asii. EVROPA – 46 států s hlavními městy. Zde je příběh: Líza (Lisabon) si dala sklenku portského (Portugalsko) a pozorovala vzrušeně španělskou corridu v Madridu spolu s kamarádkou Andorrou, které měla čerstvě obarvené vlasy La Vellou. Hned potom odjely do Francie, měly totiž v Paříži sraz s Janem Lucemburským, který jim přivezl belgické pralinky z Bruselu a nizozemské tulipány z Amsterdamu. Po tom, co se s ním rozloučily, musely přelézt v Německu berlínskou zeď, aby se dostaly do Dánska. Tam v Kodani vyzvedly malou mořskou vílu a všechny tři se vydaly na oslu přes Norsko do Švédska, kde měly sledovat ve Stockholmu předávání Nobelových cen. Byly z toho cestování tak uondané, že si šly odpočinout v Helsinkách do finské sauny. A posilnily se ruskou vodkou značky Moskovskaja (Moskva), ale to už bylo na trajektu Estonia cestou do Tallinnu. Tam se však dlouho nezdržely, protože si chtěly zajezdit na nejstarší bobové dráze světa blízko Rigy v Lotyšsku. Pak se přesunuly do Litvy, kde si koupily jantar ve Vilnijusu za poslední mince (Minsk), které jim zbyly z Běloruska. Ukrajině se raději vyhnuly, aby nedostaly kyjem (Kyjev) a namířily si to rovnou do Moldavska na sladké víno značky Kišiněv. Pozvaly na něj také Drákulu, který kvůli tomu přiletěl z rumunské Bukurešti se svou bulharskou milenkou Sofií. Až tam uslyšely naléhavé volání řecké bohyně Pallas Atheny, aby jí pomohly zachránit týranou (Tirana) Albánii. Týral ji makedonský skopec (Skopje). Sekal do ní kosou (Kosovo) až krev pryštěla (Priština). Černohorka Podgorica popadla srp (Srbsko) a ze svého bílého hradu (Bělehrad) běžela bosa (Bosna) přes celou Hercegovinu až do Sarajeva, aby jí zachránila. Chorvati pomáhali zatloukat hřeby (Záhřeb), Slovinci na ní volali: “My ljubljajem tebja“ (Ljubljana). Maďaři chudince nabídli budapešťskou pomazánku, Slováci přidali bratislavský guláš, Poláci polský salám z Varšavy a Češi ji pozvali na pražskou šunku a pivo. Rakušané přidali pozvání na Vídeňskou kávu. Lichtenštejnové jí nabídli rekonvalescenci na jejich hradě ve Vaduzu. Jen Švýcaři se drželi zpátky, měli totiž strach, aby jim berňák (Bern) nezdanil výhry z monackého casina v Monte Carlu. A Italové jí zvali do Říma, že se s ní budou modlit ve Vatikánu. A kdyby se nechtěla modlit, tak si může užít s námořníkem, který se tváří jako svatý (San Marino). Odmítla obojí! Ani maltézský rytíř s naditou valetou ji nezlákal. Uspěla teprve kyprá Nikosie, která ji pozvala do Velké Británie na dublovanou (Dublin) irskou whiskey. V Londýně se spolu opily tak, že si vůbec nepamatovaly, jak se dostaly na Island. Probraly se až po tom, co jim dal reiki Yavík (Reykjavík), pohledný islandský mladík! Vysvětlivka: Portugalsko – Lisabon Španělsko – Madrid Andorra – La Vella Francie – Paříž Lucembursko – Lucemburk Belgie – Brusel Nizozemsko – Amsterodam Německo – Berlín Dánsko – Kodaň Norsko – Oslo Švédsko – Stockholm Finsko – Helsinky Rusko – Moskva Estonsko – Tallinn Lotyšsko – Riga Litva – Vilnius Bělorusko – Minsk Ukrajina – Kyjev Moldavsko – Kišiněv Rumunsko – Bukurešť Bulharsko – Sofie Řecko – Atény Albánie – Tirana Makedonie – Skopje Kosovo – Priština Černá Hora – Podgorica Srbsko – Bělehrad Bosna – Hercegovina Chorvatsko – Záhřeb Slovinsko – Lublaň Maďarsko – Budapešť Slovensko – Bratislava Polsko – Varšava Česko – Praha Rakousko – Vídeň Lichtenštejnsko – Vaduz Švýcarsko – Bern Monako – Monte Carlo Itálie – Řím San Marino Vatikán Malta – Valletta Kypr – Nikósie Velká Británie – Londýn Irsko – Dublin Island – Rejkjavík

„A využívání mnemotechnických pomůcek celkově povzbuzuje mozkovou činnost. Včetně toho, že aktivizuje obě hemisféry, jejich součinnost,“ zdůrazňuje Dana Steinová.

Co podporuje paměť

Dana Steinová nezavrhuje ani jiné postupy, jak si procvičovat paměť. „Je jasné, že paměť povzbuzuje třeba četba knih, luštění křížovek nebo sudoku. Ale i k tomu je dobré znát ´triky´ k zapamatování.“

Také doporučuje jednoduchou techniku, s níž má u klientů rovněž dobré zkušenosti: Denně si pozorně přečíst nějaký článek z novin. Po přečtení se pokusit ho doslova přepsat. „Pokud se takto trénuje denně, postupně se mohou používat delší a delší texty a časem se začne zlepšovat nejen paměť, ale i koncentrace.“

Mladý obor na vzestupu

Odborné pojetí tréninku paměti je dosti mladý obor. Jako první se kognitivnímu tréninku začali věnovat Němci koncem osmdesátých let minulého století a v roce 1987 založili první svaz trenérů paměti, s nímž Dana Steinová později začala spolupracovat.

Dnes mnoho zemí s tréninkem paměti teprve začíná. Zahraniční experti jsou tudíž vítáni.

Možná stojí za zmínku, jak se vlastně ona sama k tomuto oboru dostala a jakých rolí se v té souvislosti ujala, jaké instituce založila.

Počátky v Česku

Inženýrský titul není pro tento obor zcela typický. Ačkoli, jak sama říká, dnes se trenéry paměti stávají lidé z rozmanitého prostředí, nejrůznějšího zaměření. A tak i Danu Steinovou osud a zájmy vedly po studiu VŠE zcela jiným směrem.

Od roku 1991 působila v EURAG (European Federation of Older Persons), kde se posléze ujala funkce generálního sekretáře. V té době ji kolega Karel Marquardt, tehdejší předseda sociálního výboru Rady Evropy, pozval na Evropské symposium o trénování paměti.

„Tam jsem se setkala s belgickou psycholožkou Arlette van Assel, autorkou knihy o trénování paměti pro seniory, která mě velmi inspirovala. Arletta slíbila, že v dubnu 1994 povede v Praze seminář pro trenéry paměti. A já jako aktivní členka České gerontologické a geriatrické společnosti jsem k účasti pozvala právě členy této společnosti, což ovlivnilo naši dlouhodobou orientaci na seniorskou populaci.“

Ještě týž rok odjela na rok do USA, kde úspěšně vedla kurzy trénování paměti a semináře pro trenéry. Spolupráce s belgickou kolegyní se prohlubovala a společně začaly spolupracovat s německým Svazem trenérů paměti.

Od té doby se stala zakladatelkou a vůdčí postavou Občanského sdružení aktivní stáří, Centra celoživotního vzdělávání, jehož součástí je Univerzita volného času, Univerzita třetího věku, Centrum zdravé zvědavosti, Centrum zdravého stárnutí a Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata, vede Centrum pro trénink paměti.

Od roku 2002 působí její zásluhou EURAG Memory Training Center, které školí zahraniční trenéry paměti v angličtině buď v Praze, nebo v zahraničí a pořádá také Intensive memory training classes pro zahraniční zájemce. Pod EURAG spadá i pražské Centrum trénování paměti.

Od roku 1994 bylo v Česku vyškoleno na 2000 trenérů, pro něž se pravidelně pořádají v rámci kontinuálního vzdělávání specializované semináře.

Od roku 2008 zavedla Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ) systém třístupňového vzdělávání, jehož absolventi získávají diplom Certifikovaný trenér paměti I, II a III. V loňském roce byly jednotlivým stupňům vydány akreditace Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V roce 2010 byla Dana Steinová členkou ředitelského týmu výzkumného projektu trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace, na němž společnost spolupracovala s Psychiatrickým centrem Praha.

ČSTPMJ začala vyhlašovat Národní Týden Trénování Paměti v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“( Brain Awareness Week), jejímž se česká společnost stala partnerem s tím, že organizace Dana Alliance for the Brain ho pořádala díky Daně Steinové již od roku 1996.

Po celý stanovený týden se konají po celém světě stovky akcí, jejichž cílem je seznámit co nejširší veřejnost s aktuálními výzkumy mozku. V tuzemsku se lidé seznamují především s metodami tréninku paměti.

Jsme na počátku boomu

Odborné trénování paměti je zjevně na počátku velkého rozmachu. Nejen proto, že se délka lidského života prodlužuje a s ním i období stáří se všemi jeho příznaky. Zároveň také podle Dany Steinové přibývají mezi neurology stoupenci názoru, že Alzheimerova choroba, jejíž příčiny dosud nebyly odhaleny, vlastně není choroba. „A paměťovým tréninkem lze jejím symptomům do značné míry předcházet nebo je oddalovat,“ tvrdí trenérka.

Čeští trenéři paměti, jejichž „guruem“ zůstává, dnes působí ve spolupráci s různými institucemi, v nemocnicích či domovech pro seniory. „Speciálním projektem, který jsme začali prosazovat v tuzemsku i v zahraničí, je školení seniorů, směřující k tomu, aby mohli metodu tréninku paměti využívat sami mezi sebou,“ dodává Steinová.

Titulní ilustrační snímek: Volné dílo, CC0

